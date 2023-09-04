Стало известно о погибшем пенсионере в результате обстрела Донецка Кулемзин: во время вечернего обстрела Донецка погиб мужчина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины погиб мужчина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Он уточнил, что в период с 21:00 до 09:00 территория столицы ДНР подверглась атаке два раза. Всего было выпущено пять снарядов.

По дополнительной информации, во время вечернего обстрела Петровского района по улице Шестакова погиб мужчина 1951 года рождения, — написал Кулемзин.

Днем ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк кассетными снарядами. В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнили, что снаряды были выпущены по Куйбышевскому и Петровскому районам города.

В результате атаки со стороны украинской армии пострадали мужчина и женщина, добавил Кулемзин. Также повреждения получили детский сад и несколько частных домов.

За 3 сентября украинские военные обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 86 раз. В результате атак погибла одна мирная жительница. Также ранения различной степени тяжести получили девять человек, проживающих в Петровском районе Донецка и Александровке.