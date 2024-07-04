Стало известно о подвиге российского бойца, спасшего 80 человек в зоне СВО Боец ВС России в одиночку развернул полевой госпиталь и спас 80 человек

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российский боец, выполняя боевые задачи, в одиночку смог спасти 80 человек, а также развернуть полевой госпиталь в районе Очеретино в Донецкой Народной Республике, сообщило правительство Кировской области со ссылкой на МО России. Подчеркивается, что все это время ВСУ вели обстрелы и атаковали беспилотниками.

Санинструктор из Уржумского района проявил себя в зоне проведения специальной военной операции. В апреле наш земляк выполнял боевые задачи в районе Очеретино в ДНР. В один из дней, он смог в одиночку развернуть полевой госпиталь, — указано в заявлении.

В мае санитарная группа, в которой состоял военнослужащий, смогла эвакуировать с поля боя 80 раненых сослуживцев, благодаря чему удалось спасти их жизни. Уточняется, что благодаря действиям бойца удалось своевременно оказать помощь российским военным, получившим ранения. На этом подвиги россиянина не закончились: в конце мая он стал свидетелем удара украинского дрона по танку. Боец вместе с сослуживцами добрался до подбитой бронемашины, которую охватил огонь. Они не только потушили, но и перегнали в безопасное место, где танк отремонтировали.

Ранее сообщалось, что российский боец прожил полтора месяца в оставленном украинскими войсками блиндаже. Он перебрался в укрытие с ранением ноги и дождался, пока участок фронта не перешел под контроль ВС РФ.