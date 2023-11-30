Стало известно о подозреваемом в похищении второклассницы под Калугой SHOT: к похищению второклассницы под Калугой может быть причастен ее отец

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На причастность к похищению восьмилетней девочки в Калужской области проверяют ее отца, сообщает Telegram-канал SHOT. 37-летний мужчина в данный момент отбывает наказание в колонии. По одной из версий следствия, как стало известно каналу, он мог организовать похищение удаленно.

По данным канала, отец второклассницы в данный момент находится за решеткой за мошенничество. При этом он привлекался к ответственности и раньше — за угон, кражу, мошенничество в сфере кредитования и другие преступления. Мать девочки работает кладовщицей в монастыре.

Также рассматривается версия, что к похищению ребенка причастен кто-то из жертв ее отца. Где сейчас девочка и что с ней, по-прежнему неизвестно.

Девочка пропала 29 ноября. Около трех часов дня школьный автобус привез ее на остановку. Дальше она пошла пешком вместе с одноклассниками. Ребята разошлись, когда пропавшей девочке оставалось дойти до дома порядка 700 метров. Мать не смогла дозвониться до ребенка, а вечером с неизвестного номера ей написали в мессенджере. Похитители запросили выкуп в 1,5 млн рублей в криптовалюте.

Ранее приехавший в Россию на заработки мигрант похитил детей у знакомого из Новосибирска, а также забрал документы и потребовал выкуп в 15 тысяч рублей. Он собирался покинуть пределы страны и для этого отправился в Томск, где его и задержали. На допросе он признался, что хотел улучшить свое материальное положение. Суд приговорил его к пяти годам и одному месяцу лишения свободы.