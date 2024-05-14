Стало известно о подготовке штурма поселка Липцы под Харьковом Российские военные готовятся к штурму поселка Липцы под Харьковом

Фото: МО РФ

Группировка «Север» в ближайшее время начнет штурмовать поселок Липцы в Харьковской области, так как российские войска приблизились к его окраинам, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев на Первом канале. В настоящее время идет наступление в поселке Терны, пояснил он.

Группировка «Север», которая сейчас действует на северном направлении Харьковской области, объединила усилия и начала наступление в районе поселка Терны. Теперь уже есть все основания полагать, что поселок Липцы также будет освобожден в ближайшее время, — отметил Ганчев.

Он также сообщил, что российские войска взяли под контроль некоторые районы города Волчанск.

Пока украинские вооруженные силы продолжают сопротивление как в самом городе, так и на его пригорках с востока. Однако западная и северная части Волчанска уже находятся под контролем российских войск, — добавил он.

Ранее глава Харьковской военной администрации (ОВА) Владимир Артюх сообщил о начале эвакуации населения из украинских городов Белополье и Ворожба. По его словам, для выезда из города желающим следует обратиться к старостам и председателям общин. Эвакуированные люди будут размещены в местах компактного проживания на территории области, добавил Артюх