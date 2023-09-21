«Режиссеры-убийцы»: стало известно о подготовке Киевом провокации в Херсоне Сальдо заявил о подготовке Киевом информационной провокации в Херсоне

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Правительство Украины готовит информационную провокацию в Херсоне, заявил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо со ссылкой на документ украинского министерства обороны. По словам Сальдо, в город уже приехали немецкие и испанские журналисты, которые собираются снимать постановочные сюжеты о «пытках гражданских лиц» российскими военными.

Похоже на то, что киевский режим готовит информационную провокацию в Херсоне. В город приехали съёмочные группы немецкого и испанского телевидения. <...> Хотелось бы предупредить оставшихся в Херсоне людей — будьте предельно осторожны, по улицам ходят «режиссеры»-убийцы! — заявил врио губернатора.

Владимир Сальдо ранее заявил, что Вооруженные силы Украины совершили покушение на военного корреспондента Александра Резника, работающего на издание News Front. По его словам, украинцы сбросили на его автомобиль разрывной снаряд, в результате чего журналист получил ранение. Его жизни ничего не угрожает. Сальдо считает, что подобные действия со стороны Киева свидетельствуют о его страхе перед правдой. Власти Украины не в первый раз организуют покушения на журналистов, распространяющих неудобную для Киева информацию, отмечает он.