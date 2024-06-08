Центральный районный суд Кемерово арестовал мастера местной электротранспортной компании, сообщил корреспондент ТАСС. По данным следствия, он выпустил на линию трамвай с неисправными тормозами, из-за чего произошло ДТП, в котором погиб человек.
Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хакимова Тимура Гайфулловича сроком на два месяца, — сообщил судья.
Ранее сообщалось, что директору и мастеру АО «Кемеровская электротранспортная компания» предъявлено обвинение после ДТП с трамваями. Их обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека.
В администрации Кемерово тем временем рассказали, что девушка — водитель трамвая предприняла все усилия для снижения скорости вагона с отказавшими тормозами и проявила храбрость, пытаясь предотвратить аварию. Местные власти отметили, что сотрудница получила телесные повреждения, ее прооперировали.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в свою очередь заявил, что машинистку трамвая нужно наградить. По последним данным, в результате столкновения двух трамваев пострадали 146 человек.