Стало известно о первом аресте после ДТП с трамваями в Кемерово Мастера электротранспортной компании Кемерово арестовали после ДТП с трамваями

Фото: Максим Рожко/ТАСС

Центральный районный суд Кемерово арестовал мастера местной электротранспортной компании, сообщил корреспондент ТАСС. По данным следствия, он выпустил на линию трамвай с неисправными тормозами, из-за чего произошло ДТП, в котором погиб человек.

Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хакимова Тимура Гайфулловича сроком на два месяца, — сообщил судья.

Ранее сообщалось, что директору и мастеру АО «Кемеровская электротранспортная компания» предъявлено обвинение после ДТП с трамваями. Их обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В администрации Кемерово тем временем рассказали, что девушка — водитель трамвая предприняла все усилия для снижения скорости вагона с отказавшими тормозами и проявила храбрость, пытаясь предотвратить аварию. Местные власти отметили, что сотрудница получила телесные повреждения, ее прооперировали.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в свою очередь заявил, что машинистку трамвая нужно наградить. По последним данным, в результате столкновения двух трамваев пострадали 146 человек.