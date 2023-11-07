Стало известно о пермской школе, которую «минируют» каждый месяц Mash: пермскую школу «заминировали» от имени ученика с особенностями психики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школу в Перми ежемесячно «минируют» уже полтора года, сообщил Telegram-канал Ural Mash. По его информации, полиция регулярно получает обращения от анонима, который сообщает о готовящемся теракте. При этом «минируют» учреждение всегда от имени восьмиклассника, который ее даже не посещает.

По информации канала, мальчик перестал ходить в школу из-за особенностей психики. Он действительно числится в образовательном учреждении, однако находится на домашнем обучении. Когда ребенок посещал школу, то это неизменно оборачивалось проблемами — после уроков он мог уехать на автобусе в другой город.

Семья мальчика уже полтора года живет в постоянном стрессе. После каждого «минирования» школы от имени их сына приходит полиция с расспросами. По данным канала, имя мальчика как главного организатора фигурирует в обращениях постоянно, а его «сообщники» всегда меняются.

Ранее Telegram-канал Don Mash сообщил, что в школах Аксая и Азова Ростовской области объявили массовую эвакуацию из-за сообщения о минировании. По его информации, учеников отправили по домам. В других учреждениях детей просто вывели из помещения на улицу. Местные власти эти сведения не комментировали.