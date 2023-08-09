Стало известно о перехвате украинского БПЛА в районе Запорожской АЭС

Фото: МО Украины

Российские военные перехватили украинский беспилотник неподалеку от Запорожской атомной электростанции, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. По данным агентства, Вооруженные силы Украины планировали с его помощью нанести удар по территории станции. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Умелыми действиями наших сотрудников аппарат был перехвачен и посажен. При осмотре выяснилось, что данный БПЛА был ударным, — рассказал источник.

Представители Министерства обороны России ранее завили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 9 августа предотвратили попытку террористического акта со стороны ВСУ. Российские ПВО успешно сбили два беспилотника над территорией Московской области. Пострадавших и разрушений нет.

Как сообщалось ранее, участники специальной военной операции начали обучать операторов БПЛА в Севастопольском государственном университете. Слушателей курсов, в том числе действующих силовиков и новобранцев, научат управлять морскими и воздушными беспилотниками, а также обнаруживать блиндажи противника и замаскированные позиции. Продолжительность курса составляет один месяц.