Стало известно о перехвате 12 воздушных целей над Белгородом Гладков: силы ПВО перехватили 12 воздушных целей над Белгородом

Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны сработали в Белгороде в воскресенье, 20 августа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, на подлете к городу ПВО перехватила 12 целей. О пострадавших среди населения и повреждении гражданской инфраструктуры губернатор не сообщал.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 12 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, — написал губернатор.

Ранее уже сообщалось, что в ночь на 20 августа украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, в результате атаки на вокзале произошел пожар. Пять человек получили незначительные ранения от осколков стекол. Двое пострадавших от медицинской помощи отказались, троих после осмотра в больнице отпустили домой.

Кроме того, в результате атаки дрона ВСУ пострадала электроподстанция в городе Судже Курской области. В результате более пяти тысяч человек остались без света. Сенатор Григорий Карасин назвал подобные атаки признаком отчаяния украинской армии, которая не может добиться успеха на передовой.