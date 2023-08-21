Стало известно о перехвате беспилотника под Звенигородом SHOT: системы ПВО сбили беспилотник под Звенигородом

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Telegram-канал SHOT сообщил, что системы противовоздушной обороны сработали под Звенигородом в Московской области. По данным канала, в небе над городом был сбит беспилотник. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

Ранее стало известно, что во всех московских аэропортах ввели режим «Ковер». Согласно действующим правилам, после его объявления пилоты гражданских самолетов должны совершить посадку, а истребителей — перехватить объект.

До этого в Минобороны сообщили, что утром в понедельник, 21 августа, силы ПВО успешно сбили беспилотник в Московской области. Он упал в районе населенного пункта Покровское в Одинцовском районе. Пострадавших нет.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке дрона Вооруженных сил Украины на железнодорожный вокзал в Курске. По его словам, беспилотный летательный аппарат врезался в крышу здания, после чего на ней возник пожар. Вскоре возгорание было ликвидировано. Губернатор рассказал, что в результате происшествия пострадали пять человек, госпитализация никому из них не потребовалась.