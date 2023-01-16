Стало известно о переброске частей ВСУ с Запорожья под Соледар и Артемовск Рогов: Киев отвел часть войск с Запорожского участка фронта в район Соледара и Артемовска

Фото: МО Украины

Киев отвел часть войск с Запорожского участка фронта в район Соледара и Артемовска, сообщил член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов. Он добавил, что на этом участке линии соприкосновения остались некоторые части элитных подразделений ВСУ, иностранного легиона, нацгвардии и теробороны, передает РИА Новости.

Режим Владимира Зеленского отвел часть войск с нашего направления, перебросив их на восточное направление, в район Соледара и Артемовска, — сказал Рогов.

16 января Telegram-канал WarGonzo сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» выбили ВСУ из населенного пункта Клещеевка, расположенного в южных пригородах Артемовска. В Минобороны России данную информацию не прокомментировали.

Ранее в этот день военный корреспондент Александр Симонов заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» ведут тяжелые бои за населенный пункт Клещеевка. По его словам, вагнеровцы сталкиваются с ожесточенным сопротивлением.

Газета Times до этого сообщила, что украинские власти поручили оборону Артемовска иностранным наемникам и непрофессиональным военным. Речь идет о наемниках из Интернационального легиона: европейцах, канадцах и американцах. Однако, по информации издания, большую часть составляют украинцы.