Стало известно о падении беспилотника в Подмосковье «112»: беспилотник рухнул в подмосковном селе Шарапово

Фото: МО Украины

Telegram-канал «112» сообщил, что беспилотник самолетного типа упал в подмосковном селе Шарапово. По его информации, инцидент произошел несколько дней назад, однако местные жители заметили дрон только сейчас. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Как передает канал, беспилотник имеет боевую часть. По данным «112», в настоящее время место падения дрона оцеплено, там работают сотрудники экстренных служб.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что после обстрела Вооруженных сил Украины было обесточено село Попово-Лежачи Глушковского района и частично населенный пункт Теткино. В результате атаки также были повреждены пять домовладений, два автомобиля и газовая труба. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 210 украинских беспилотников. Кроме этого, над российскими регионами был сбит 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и Vampire. По данным ведомства, российские военные уничтожили САУ PzH 2000 и две станции РЭБ ВСУ на Донецком направлении. Там же украинская армия потеряла до 220 военнослужащих за сутки.