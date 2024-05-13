Mash: в Белгородской области упала авиабомба ФАБ-500

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что на территории Белгородской области упала российская авиабомба ФАБ-500. Согласно его сведениям, снаряд приземлился в районе дома на улице Вересковой в поселке Разумное-54, местные жители уведомили о произошедшем экстренные службы. Минобороны России и администрация Белгородской области не комментировали данную информацию.

Канал уточнил, что авиабомба зарылась в землю, при этом детонации боеприпаса не произошло. По его данным, в результате падения снаряда никто из местных жителей не пострадал, людей из близлежащих домов планируют эвакуировать. Согласно публикации, взрывотехники обезвредят бомбу в понедельник, 13 мая, причины ее падения неизвестны.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве был найден похожий на противопехотную мину «Лепесток» предмет. Его обнаружили возле жилого дома на улице Хачатуряна на северо-востоке столицы. К месту находки были вызваны саперы.

До этого СМИ сообщали, что в Санкт-Петербурге ребенок принес из дома в детский сад муляж боевой гранаты. В результате в учреждение вызвали взрывотехников. Как утверждают воспитатели, игрушка была очень реалистичной.