Стало известно о новых жертвах крушения самолета Ил-76 под Рязанью Число погибших в результате крушения самолета Ил-76 под Рязанью увеличилось до пяти

Фото: vk.com/voditelrzn62/Global Look Press

Пятеро человек погибли в результате крушения самолета Ил-76 в Рязанской области, сообщает Telegram-канал «112». Ранее было известно о четырех жертвах, пятеро пострадавших находились в реанимации, один из них был в крайне тяжелом состоянии. Отмечается, что четверо госпитализированных пассажиров разбившегося воздушного судна уже выписаны из больницы.

Число погибших в результате крушения самолёта Ил-76 под Рязанью выросло до пяти человек, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что все пострадавшие в результате крушения транспортного самолета Ил-76 попали в реанимацию. Отмечалось, что два человека были отправлены в больницу скорой медицинской помощи, трое — в областную клиническую больницу.

По словам врио губернатора Рязанской области Павла Малкова, пилоты до последнего отводили воздушное судно от жилых кварталов. Крушение произошло в поле, рядом с частными домами в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетёнки.

Об аварии стало известно утром 24 июня. На месте крушения возникло сильное возгорание, которое было потушено спустя пару часов после трагедии. По данным Минобороны, причиной трагедии стала неисправность двигателя. После того как неисправность была обнаружена, экипаж решил посадить самолет на грунт, при соприкосновении с которым воздушное судно частично разрушилось.