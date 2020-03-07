https://static.news.ru/photo/15f91072-608b-11ea-9a47-fa163e074e61_660.jpg Фото: kalachinsk.online

Омские журналисты узнали о новых случаях смерти и неверных диагнозах, которые ставили врачи в Калачинской центральной районной больнице (ЦРБ). Медучреждение местные жители называют не иначе, как «крематорий».

Недавно в больнице умерла многодетная мать, у которой врачи не заметили инфаркт мозга. После этого клиника подверглась проверкам, там начались увольнения. Оказалось, что это не единственный трагический случай в этой ЦРБ, сообщает издание Om1.ru.

Местный житель Евгений Локтин рассказал, что от действий калачинских врачей пострадала его бабушка. У неё медики просмотрели перелом. Кроме того, доктора шесть лет не замечали, что у одного из детей нет почки, и заявляли, что она есть — просто опущена. Правильный диагноз маленькому пациенту поставили только в Омске. Также был случай, когда медики несколько лет скрывали, что их пациент болен ВИЧ, в том числе и от его собственной жены. Мужчина умер, правды добиться теперь хочет его супруга, которая также заразилась этим вирусом.

А 25 февраля в Калачинской ЦРБ от пневмонии умер 43-летний отец троих детей. Жена покойного считает, что её супруга неправильно лечили.

Ранее NEWS.ru писал, что жительница Москвы подала иск к трём больницам на 15 млн рублей. Она обвиняет медиков в смерти своего 14-летнего сына из-за неверного диагноза.