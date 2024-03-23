Стало известно о новых рисках для застрявших на руднике «Пионер» горняков Глава горноспасателей МЧС: есть риск повторного затопления рудника «Пионер»

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На руднике «Пионер» в Амурской области сохраняется риск затопления грунтовыми водами, сообщил генеральный директор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть МЧС России» Николай Медведев. По его словам, которые приводит ТАСС, во избежание этого специалисты устанавливают водоупорные перемычки.

Сохраняется угроза повторного затопления горных выработок шахты, — заявил Медведев.

На месте производится мониторинг уровней воды. Продолжается бурение трех скважин. Сегодня спасатели планируют приступить к бурению четвертой. С помощью техники раскапывают завал.

Ранее в пресс-службе правительства региона сообщили, что на шахте начали бурить третью разведывательную скважину. Там отметили, что первая готова на 160 метров из 262 необходимых, вторая — на 62 метра из 205.

Кроме того, последнее зарегистрированное местонахождение горнорабочих располагается на глубине 147 метров. При этом точное место, где могут находиться сотрудники предприятия, установить не удалось.

Обвал горных пород на золотодобывающем руднике «Пионер» в Амурской области произошел 18 марта. Под землей застряли 13 шахтеров. О ситуации на разрезе президенту РФ Владимиру Путину доложили глава МЧС Александр Куренков. Глава государства дал указания применять все возможные меры для спасения горняков, находящихся под завалами.

Позднее стало известно, что спасатели пробурили скважину глубиной 53 метра в направлении застрявших горняков. С места вывезли более 160 кубических метров грунта.