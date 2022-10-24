В Иркутске в зоне крушения военного самолета Су-30 повреждения получили несколько соседних строений, заявил первый заместитель мэра города Андрей Южаков. По его словам, местные власти стараются зафиксировать каждое повреждение. В дальнейшем это будет отрабатываться, передает ТАСС.
Где-то есть повреждения забора, где-то есть повреждения надворных построек. Поэтому мы сейчас это все фиксируем и, соответственно, будем отрабатывать в дальнейшем, — уточнил Южаков.
23 октября Су-30 рухнул на частный дом в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. В результате катастрофы погибли оба пилота, на земле жертв и пострадавших нет. Самолет выполнял испытательный полет без боекомплекта.
СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Незадолго до катастрофы летчики перестали выходить на связь. Есть предположение, что они могли погибнуть еще в воздухе. Майор ВВС Андрей Красноперов высказал версию о том, что пилоты могли уснуть за штурвалом из-за кислородного голодания, возникшего по причине сбоя системы питания чистым кислородом.