Стало известно о новых разрушениях после падения Су-30 в Иркутске Первый заммэра Иркутска Южаков: в зоне падения Су-30 повреждены соседние постройки

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Разрушенный дом в результате падения самолета Су-30 в Иркутске. Самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта

В Иркутске в зоне крушения военного самолета Су-30 повреждения получили несколько соседних строений, заявил первый заместитель мэра города Андрей Южаков. По его словам, местные власти стараются зафиксировать каждое повреждение. В дальнейшем это будет отрабатываться, передает ТАСС.

Где-то есть повреждения забора, где-то есть повреждения надворных построек. Поэтому мы сейчас это все фиксируем и, соответственно, будем отрабатывать в дальнейшем, — уточнил Южаков.

23 октября Су-30 рухнул на частный дом в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. В результате катастрофы погибли оба пилота, на земле жертв и пострадавших нет. Самолет выполнял испытательный полет без боекомплекта.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Незадолго до катастрофы летчики перестали выходить на связь. Есть предположение, что они могли погибнуть еще в воздухе. Майор ВВС Андрей Красноперов высказал версию о том, что пилоты могли уснуть за штурвалом из-за кислородного голодания, возникшего по причине сбоя системы питания чистым кислородом.