Стало известно о новых пострадавших в результате ударов ВСУ по Донецку Кулемзин: из-за ударов ВСУ по Донецку пострадали еще два человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ пострадали еще два человека, сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. По его словам, в Киевском районе столицы ДНР ранение получил мужчина 1968 года рождения. Другой мужчина попал под обстрел на автобусной остановке вблизи школы № 106.

В результате обстрела Киевского района в пер. Россини получил ранение мужчина 1968 года рождения. При обстреле Петровского района на остановке общественного транспорта возле школы № 106 ранен мужчина 1980 года рождения, — сообщил Кулемзин.

В то же время ТАСС, ссылаясь на представителей экстренных служб города, уточнил, что число гражданских, пострадавших в результате обстрелов Донецка и Горловки 1 сентября увеличилось до 16. Как утверждается, среди них есть подросток.

Ранее представители Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщали, что в Донецке скончалась шестилетняя девочка, получившая тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских войск. Она попала под удар реактивной артиллерии в центральном районе города у ТРЦ «Донецк-Сити».