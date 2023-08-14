Стало известно о еще одном пострадавшем при обстреле ВСУ села под Курском Смирнов: число раненных при обстреле села Волфино под Курском выросло до четырех

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Число пострадавших в результате обстрела ВСУ села Волфино Глушковского района Курской области увеличилось до четырех, сообщил в ходе оперативного совещания с губернатором Романом Старовойтом глава правительства региона Алексей Смирнов. По его словам, которые цитирует РИА Новости, пострадавшие получили незначительные ранения.

Вчера в Глушковском районе пострадало три дома, четыре человека гражданских ранены, двое женщин и двое мужчин, ими занимаются наши медики, к счастью, они не тяжелые, — сказал Смирнов.

Он добавил, что оперативные службы проведут проверку на предмет того, можно ли восстановить поврежденные дома в Волфино.

Об обстреле села Волфино украинскими военными накануне сообщил лично Старовойт. По его словам, пострадавшие жители населенного пункта получили многочисленные осколочные ранения, они были в срочном порядке госпитализированы. Он отметил, что всего было зафиксировано 10 прилетов, один из снарядов попал в жилой дом.

11 августа Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли село Калиновка в Курской области. По его словам, зафиксированы два прилета, пострадавших нет. Глава региона добавил, что в результате атаки были повреждены две хозяйственные постройки.