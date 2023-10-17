Стало известно о новой танковой атаке ВСУ на Брянскую область SHOT: украинские танкисты обстреляли село Гудовка под Брянском

Фото: МО РФ

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщает, что украинские военные обстреляли из танков Брянскую область. По информации канала, в результате нападения никто не пострадал, разрушений нет. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

По данным SHOT, нападение произошло 17 октября около 13:00 в селе Гудовка Погарского района Брянской области, всего украинские танкисты выпустили по населенному пункту три снаряда калибра 125 мм.

В последний раз SHOT сообщал о танковой атаке на Брянскую область 2 октября. По информации канала, под обстрел попало приграничное село Случовск в Погарском районе. Пострадавших и разрушений нет. Случовск находится в 1,1 км от границы. Минобороны РФ и местные власти эту информацию не комментировали.

20 сентября SHOT сообщил, что украинские военные выпустили пять снарядов из танка калибра 125 мм по селу Случовск. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.

Кроме этого SHOT сообщал, что ВСУ обстреляли из танка пункт автомобильного пропуска в Брянской области. По сведениям канала, это произошло 19 сентября около 23:00 мск. Минобороны России не комментировало произошедшее.