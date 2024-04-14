Стало известно о новой попытке ВСУ ударить по Белгородской области Минобороны РФ: украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ. Дрон был самолетного типа. По данным ведомства, попытку Украины совершить террористическую атаку на российский регион пресекли около 13:30 мск.

Около 13:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

Ранее средства ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать территорию Курской области. По информации Минобороны, над регионом были уничтожены два украинских беспилотника. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что среди мирных жителей никто не пострадал, разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.

Глава Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что в результате обстрела населенного пункта Суземки пострадала женщина. Она получила легкое ранение. По словам губернатора, ВСУ вели обстрел из ракетных систем залпового огня с применением кассетных снарядов.