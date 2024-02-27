Стало известно о новой льготе для участников СВО «Известия»: участникам СВО разрешат не платить проценты по кредитам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России участников СВО хотят освободить от уплаты процентов по потребительским кредитам, сообщают «Известия». Инициатива подразумевает, что банкам в размере 50% возместят недополученный доход по процентам.

Минфин предлагает снять с бойцов СВО обязательства по уплате процентов по потребительским кредитам после окончания льготного периода. Если на дату вступления закона заемщик уже уплатил их во время кредитных каникул, банк должен будет перенаправить эти средства в счет основного долга, — говорится в сообщении.

По данным газеты, соответствующий проект закона уже одобрен правительством. На эти цели из бюджета планируют выделить порядка 5,7 млрд рублей.

Ранее судебный юрист Владимир Комсолев рассказал, что введение законодательных ограничений для того, чтобы человек не взял кредит, поможет защитить россиян от действий мошенников. Также, по словам эксперта, принятый Госдумой закон о самозапрете на выдачу кредитов направлен на помощь перекредитованным гражданам.

Ранее финансовый омбудсмен Павел Медведев заявил, что принятый Госдумой закон, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и займов, продуман не до конца. По его словам, банки зачастую выдают кредиты, не проверяя данные заемщика, что делает нововведение бесполезным.