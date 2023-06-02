Стало известно о ночных обстрелах Шебекино со стороны Украины Гладков заявил, что слышал обстрелы Шебекино со стороны ВСУ ночью

Фото: t.me/vvgladkov

В ночь на 2 июня украинские военные продолжили обстреливать Шебекинский городской округ Белгородской области, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. При этом он подчеркнул, что ночь в области прошла спокойно относительно предыдущей.

Ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно. Вчера в районе двух часов ночи в Шебекинском округе слышал, что обстрелы территории со стороны Вооруженных сил Украины продолжаются, — написал Гладков.

По его словам, сейчас более 2,5 тысячи жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области находятся в региональных пунктах временного размещения, в основном это крупные спортивные объекты. Гладков отметил, что власти региона сейчас пытаются найти места для более комфортного проживания белгородчан. Так, в скором времени первые 200 человек будут распределены в Яковлевский округ, пообещал он. Кроме этого, семьи с детьми отправляются в другие регионы России.

Город Шебекино подвергается массированному обстрелу с ночи 1 июня. К утру из города начали эвакуировать местных жителей.

Волонтер добровольной народной дружины Евгений Бакало рассказывал, что днем 1 июня в Шебекино почти не осталось людей. В городе были слышны взрывы, много разбитых машин, а на жилых домах видны следы от попадания ракет. Волонтер также рассказал, что самостоятельно на своей машине вывозил из Шебекино людей.