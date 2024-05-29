Стало известно о ночной атаке ВСУ на жилые дома в Курской области Врио губернатора Курской области: украинские БПЛА сбросили взрывчатку на дома

Фото: МО Украины

В ночь на 29 мая украинские военные применили беспилотники для сброса взрывных устройств на жилые дома в поселке Теткино Глушковского района, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, после удара возникло несколько пожаров.

Сегодня ночью с двух украинских дронов были сброшены взрывные устройства на жилые дома в посёлке Тёткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал, — написал он.

Смирнов уточнил, что возникшие пожары в двух домах, трех дворовых постройках и гараже удалось оперативно потушить силами спасателей и добровольных пожарных дружин. Врио губернатора также поблагодарил российских военных, которым удалось сбить часть дронов, а также спасателей и дружинников за проявленные мужество и профессионализм.

Ранее в Минобороны России сообщили о пресечении атаки украинской армии на Белгородскую область. Сообщается, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили в небе над регионом один беспилотный летательный аппарат и семь снарядов РСЗО «Град».

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе украинских войск по городу Грайворону с использованием беспилотников. По его словам, в результате детонации БПЛА в одном из местных домовладений выбиты окна.