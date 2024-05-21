Необычный питомец в шапочке поселился в забайкальской семье В Забайкалье семья охотников приютила детеныша сибирской косули

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В селе Верх-Усугли семья охотников приютила детеныша сибирской косули, пишет «МК в Чите» со ссылкой на пресс-секретаря Забайкальского краевого суда Викторию Михайлюк. Уточняется, что гурана, так в Забайкалье называют сибирскую косулю, назвали Яков. Теперь он носит шапочку и ведет себя как кот.

По данным издания, беззащитного гурана нашел охотник Алексей около года назад. Скорее всего, его маму-косулю подстрелили, поэтому охотник не смог пройти мимо и забрал детеныша домой. Жена Алексея выкормила гураненка, и теперь он живет вместе с семьей охотников и их котами.

Яков взял пример с котов, поэтому теперь он спит в картонной коробке и ходит в лоток. Охотники построили для него отдельный загон, однако гуран хочет жить с остальными животными. Чтобы не травмировать котов своими рогами, Яков носит шапочку, хотя раньше ее надевали, чтобы, наоборот, коты не поцарапали его растущие рога.

Возможно, гураненка придется отдать в зоопитомник возле Читы, поскольку он быстро растет, и ему скоро станет тесно в тепляке.

Ранее в Якутии мужчина помог косуле, которая застряла в снегу и не могла выбраться. Парнокопытное увязло в сугробе и выбилось из сил. В этот момент мимо проезжал водитель, который не смог оставить животное в беде. Россиянин сам влез в снег почти по пояс, чтобы вытоптать косуле спасительную дорогу.