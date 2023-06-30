Стало известно о наступлении ВСУ на западной технике под Артемовском Военный эксперт Марочко: ВСУ пытались наступать под Артемовском на западной технике

Фото: МО Украины

Военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались наступать на Донецком направлении на западной технике. Все атаки противника районе Артемовска отражены, прорывов не допущено, отметил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, ВСУ при штурме российских позиций использовали западную бронетехнику и танки, прикрываясь огнем натовской артиллерии с северо-запада и юго-запада от города.

Все атаки отражены, прорыва не допущено, — сказал Марочко.

Минобороны России 29 июня сообщило, что российская группировка «Юг» за сутки на Донецком направлении отразила четыре атаки ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР и Тоненького в ДНР. При этом противник потерял на этом направлении до 530 военнослужащих убитыми и ранеными. Также были уничтожены десять единиц техники ВСУ и склад с боеприпасами.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие заметили перемещение подразделений двух украинских бригад на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества. По перемещавшимся на технике подразделениям 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ ударила артиллерия, уничтожившая две их БМП и три пикапа, отметил он.