Киллеры расстреляли брата главы Алагира РЕН ТВ: киллеры расстреляли брата главы города Алагира на выходе из аптеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РЕН ТВ сообщил, что в Алагире Республики Северная Осетия — Алания подстрелили брата главы города Германа Гагиева. По данным телеканала, на мужчину напали два жителя, когда он выходил из аптеки на улице Хетагурова, в данное время пострадавший находится в реанимации.

Момент происшествия зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения. На них видно, как мужчина выходит из аптеки. По данным РЕН ТВ, в этот момент к зданию подъехал черный Mercedes, из него вышли двое мужчин и выстрелили в Гагиева несколько раз. Телеканал сообщает, что пострадавший получил тяжелые ранения в легкое, руку, ноги и бедро.

По данным Telegram-канала Mash, глава местного самоуправления живет на той же улице, где произошла стрельба, в настоящий момент полиция ищет нападавших, их личности установлены, цели и мотивы злоумышленников на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Москве был задержан мужчина, открывший стрельбу из ружья перед входом в западный вестибюль станции метро «Рязанский проспект». В результате происшествия никто не пострадал. Задержать нарушителя помогали пассажиры и сотрудники службы безопасности метрополитена.