ВСУ атаковали ЖК «Бульвар Сити» в Донецке

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Telegram-канал «Иди и смотри» сообщает, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по одному из зданий, расположенных в Донецке. По данным канала, речь идет о жилом комплексе «Бульвар Сити», в результате атаки был поврежден фасад здания, также выбиты стекла. Глава города Алексей Кулемзин подтвердил данные о нанесении удара по недостроенному зданию.

Источники ТАСС в экстренных службах Донецка отмечают, что украинские военные нанесли удар по Ворошиловскому району города. Повреждения получили по крайней мере два многоквартирных дома. В настоящее время специалисты уточняют информацию о пострадавших в результате обстрела.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы Украины обстреляли Дом детского творчества, расположенный в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Посетителей образовательного учреждения оперативно эвакуировали в подвал. В результате ударов на втором этаже детского центра начался пожар. Днем ранее, 29 августа, ВСУ также нанесли удары по поселку Климово в Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, пять человек пострадали, есть погибшие.