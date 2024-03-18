Стало известно о наказании сотрудников СИЗО после избиения Журавеля Baza: сотрудников СИЗО в Грозном наказали после избиения Никиты Журавеля

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Никита Журавель

Telegram-канал Baza сообщил, что в Грозном привлекли к дисциплинарной ответственности сотрудников СИЗО № 1, где сын главы Республики Чечня Адам Кадыров избил Никиту Журавеля, показательно сжегшего Коран. Канал отмечает, что об этом говорится в официальном письме Следственного комитета, однако в документе не указан характер наказания.

Как уточняет Telegram-канал, по факту инцидента с избиением подозреваемого в СИЗО прошла служебная проверка, по итогам которой сотрудников изолятора решили наказать. Baza подчеркнула, что остальные детали неизвестны.

Ранее сообщалось о том, что летом 2023 года в СИЗО № 1 города Грозного был доставлен Никита Журавель, который записал момент сжигания Корана на видео. После этого подозреваемый заявил, что прямо в отделении его избил 15-летний сын Рамзана Кадырова. При этом о поступке рассказал сам глава Чечни, опубликовавший видео с места событий. Кадыров также подчеркнул, что Адам проступил правильно. По факту инцидента МВД провело проверку, но оснований для возбуждения дела найдено не было, поскольку за преступления такого рода к ответственности можно привлечь граждан, которые достигли 16 лет. Самого Журавеля приговорили к 3,5 года лишения свободы.

Приговор Журавелю был вынесен Висаитовским районным судом Грозного 27 февраля. Активиста обвиняли в хулиганстве и оскорблении чувств верующих. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам и шести месяцам тюремного заключения, именно такой срок для него запрашивала прокуратура.