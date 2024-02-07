«Подъем»: жители Ижевской области сообщили о взрыве в районе полигона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным Telegram-канала «Подъем», жители Ижевской области в Удмуртии сообщили о мощном взрыве и столбе огня и дыма поблизости от города. Канал со ссылкой на очевидцев пишет, что инцидент произошел на полигоне Воткинского машиностроительного завода. Информации о пострадавших не поступало, Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Telegram-канал отмечает, что предприятие занимается производством продукции военного и гражданского назначения. Как полагают местные жители, чьи слова приводит «Подъем», взрыв прогремел близ села Ягул, он может быть связан с испытаниями ракетных двигателей. Представители предприятия произошедшее не комментировали.

Также «Подъем» приводит данные МЧС, согласно которым причиной возгорания, сопровождавшегося мощным гулом, были технические работы на Воткинском машиностроительном заводе.

Ранее стало известно о пожаре на заводе НОВАТЭК, он произошел в ночь на 21 января. Причиной стали два взрыва, которые были спровоцированы «внешним воздействием». В результате происшествия повреждения получили цистерны и насосные станции, что вынудило руководство приостановить технологические процессы. Возгорание на территории терминала удалось полностью ликвидировать спустя сутки. В момент взрыва на предприятии было 148 человек, пострадавших среди них нет.