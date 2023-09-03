Стало известно о «минировании» крейсера «Аврора» после аварии с катером

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Крейсер «Аврора»

Сообщение о минировании крейсера «Аврора» в Санкт-Петербурге поступило 2 сентября в 14:30, сообщает 78.ru. Это произошло после инцидента, случившегося в ночь с 1 на 2 сентября. Тогда в судно врезался пассажирский катер.

Приехавшие на место специалисты провели осмотр судна и прилегающей территории. Никаких взрывных устройств обнаружено не было. Эвакуация на судне в связи с происходящим не объявлялась.

Крейсер располагается на своем вечном месте стоянки у Петроградской набережной. Корабль является объектом культурного наследия РФ. Он участвовал Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войнах. С 1956 года на его борту находится действующий филиал Центрального военно-морского музея.

По предварительной информации, причиной аварии с участием катера и крейсера «Аврора» могла стать неисправность лодки. По данным 78.ru, у нее наблюдались неполадки в работе мотора. Информация о повреждениях «Авроры» не поступала. Также сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в московском парке «Зарядье» объявили эвакуацию. По словам очевидцев, причиной является сообщение о минировании. Сотрудники призвали посетителей покинуть территорию объекта в срочном порядке. Полицейские при этом объясняют эвакуацию внеплановыми учениями.