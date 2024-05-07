Стало известно о массовых жалобах машинистов на преследования БПЛА В Курской области машинисты пожаловались на преследование неизвестных БПЛА

Фото: МО Украины

В Курской области машинисты поездов массово пожаловались на преследование неизвестных беспилотников во время движения по маршрутам на территории региона, передает ИА Регнум. По данным агентства, сейчас неизвестно, что это были за дроны и с какой целью они следовали за поездами.

Первый случай произошел 2 мая с поездом Адлер — Москва: машинист обратился в диспетчерскую с заявлением о том, что от станции Букреевка до станции Свобода за составом следовал БПЛА. Этот же машинист позднее заявил об аналогичном случае, произошедшем в районе станций Золотухино и Возы. Позднее новый сигнал поступил от грузового поезда, инцидент произошел около станции Возы. Вечером того же дня еще один машинист сообщил, что около станции Свобода заметил странный дрон в небе над поездом.

Ранее, в ночь на 2 мая, сразу несколько российских СМИ сообщили об ударах украинской армии по железнодорожной инфраструктуре России в Курской и Белгородской областях. Там их целью стала не только тяговая подстанция, но и трансформаторные узлы электросети. Отмечается, что в результате на станциях Змиевка и Глазуновка произошло аварийное отключение электропитания. Минобороны РФ эти атаки не комментировало.