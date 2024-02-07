Стало известно о массовых задержаниях сектантов на Дальнем Востоке SHOT: последователей «Свидетелей Иеговы» задержали на Дальнем Востоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовые задержания сектантов произошли в Еврейской автономной области на Дальнем Востоке, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, силовики провели обыски у последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Как передает канал, задержания начались после возбуждения уголовного дела по статье об организации экстремистской деятельности. Отмечается, что «Свидетели Иеговы» вербовали в российском регионе новых последователей и пропагандировали свои идеи среди населения, в частности отказ от переливания крови. Сотрудники правоохранительных органов изъяли во время обысков запрещенную литературу и листовки. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Ранее сотрудники ФСБ нашли документы, свидетельствующие о причастности «Свидетелей Иеговы» к финансированию Вооруженных сил Украины. Они были обнаружены в ходе осмотра одного из объектов организации. Силовики также изъяли более 20 тысяч экземпляров экстремистской литературы. Место, в котором были найдены документы, выявили по результатам проведения совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки.