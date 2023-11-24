Стало известно о массовых запросах запорожцев на переезд в Россию Рогов заявил о массовых обращениях жителей Запорожья на переезд в Россию

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Жители подконтрольного Киеву города Запорожья массово обращаются с просьбой о содействии в переезде в Россию, заявил глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, обращения поступают в том числе и от запорожцев, находящихся на территории Евросоюза.

К нам массово поступают обращения, без преувеличения, их сотни, от жителей временно оккупированного украинскими нацистами города Запорожья с просьбой оказать им помощь и консультации в вопросе переезда в Россию. Люди не хотят иметь ничего общего с преступным режимом Зеленского и его вооруженных бандитов, — объяснил Рогов.

С 1 ноября в России вступил в силу закон, упрощающий гражданам Украины получение разрешения на временное проживание (РВП) в стране. Теперь украинцы, признанные в России беженцами либо получившие временное убежище, могут оформить РВП в обход утверждаемых правительством региональных квот.

22 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о новых положениях рассмотрения вопросов гражданства России. Прием в него, что касается исключительных случаев, сохраняется в ведении президента. Остальные вопросы переходят к МВД и МИД России. При этом указ расширяет полномочия главы государства по определению категорий лиц, которые могут претендовать на упрощенное приобретение гражданства.