Стало известно о массовых атаках ВСУ под Донецком Российские войска за сутки отразили 18 атак ВСУ под Донецком

Фото: МО РФ

Подразделения Южной группировки Вооруженных сил РФ отразили 18 атак Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, передает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева. По его словам, ВСУ при этом потеряли до 200 бойцов.

Подразделение Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией на Донецком направлении отразили 18 атак штурмовых групп ВСУ, нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка, Георгиевка. Убитыми и ранеными противник потерял до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, — заявил Астафьев.

Он также отметил результативность контрбатарейной борьбы. В результате противодействия артиллерийскому огню были уничтожены две 122-мм гаубицы Д-30, а силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских БПЛА в районе Шевченко в ДНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ пытались нанести урон энергетической системе региона, в результате чего часть территории была обесточена. Он пояснил, что удары оказались массированными, поэтому не все из них удалось отразить. По словам Пушилина, не подавали тепло ряд котельных.