Стало известно о массовом дезертирстве ВСУ под Горловкой Шесть батальонов ВСУ оставили позиции под Горловкой

Фото: МО Украины

Шесть батальонов Вооруженных сил Украины отказались вести боевые действия и оставили позиции под Горловкой, сообщил Telegram-канал «Шепот фронта». Подробности массового дезертирства не приводятся.

Это не единичный случай оставления позиций украинскими военными. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины были вынуждены оставить позиции в восточной части города Часова Яра под натиском российских войск. По его словам, бойцы ВСУ рассредоточивают силы в разных частях населенного пункта.

Кимаковский отметил, что передвижение частей противника зафиксировано в том числе на юге и юго-западе Часова Яра. Советник главы ДНР также добавил, что огневое давление ВС РФ на украинскую группировку на окраинах города усилилось.

До этого Telegram-канал «Рыбарь» сообщал о продолжении ожесточенных боев на востоке Часова Яра и в районе Калиновки. В свою очередь корреспондент Семен Пегов писал, что на Часовоярском направлении продолжаются бои за высоты в районе Клещеевки, похожая ситуация складывается юго-западнее Красного.