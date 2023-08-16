Стало известно о ликвидации полковника ГУР Украины в зоне СВО Поддубный: ликвидирован полковник ГУР Украины Владимир Камуз

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган»

На Украине ликвидировали полковника Главного разведывательного управления Владимира Камуза, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам, он принимал участие в боевых действиях на Донбассе с 2014 года, также готовил диверсионные группы.

Ликвидирован полковник ГУР Украины Владимир Камуз. Участие в боевых действиях на Донбассе он принимал с 2014 года, также занимался подготовкой диверсионных групп на Яворовском полигоне Львовской области, — написал Поддубный.

Военкор добавил, что в 2018 году Камуза перевели на службу в ГУР Украины.

Ранее Поддубный сообщил, что российские военные в зоне СВО ликвидировали двух высокопоставленных офицеров ВСУ. Речь идет о командире разведотряда нацбатальона «Киевская Русь» Петре Корсаке и майоре из президентской бригады сухопутных войск ВСУ Юрии Цыбе. До этого военкор отмечал, что российские военные ликвидировали в зоне проведения спецоперации офицера 126-й бригады ВСУ Эдуарда Ращука. Как уточнил журналист, Ращук — уроженец Одесской области и идейный неонацист, служивший в составе подразделения «Химера». Кроме того, в зоне СВО были нейтрализованы два высокопоставленных офицера Вооруженных сил Украины — майора Алексея Шелудько и офицера 38-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Яриша.