Стало известно о ликвидации подполковника ВСУ в зоне СВО В зоне СВО ликвидирован подполковник ВСУ Лущакевич

Фото: МО РФ

ВС РФ ликвидировали подполковника ВСУ Сергея Лущакевича в зоне СВО, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам, до начала спецоперации он участвовал в боевых действиях против ЛНР в составе оперативно-тактической группировки ВСУ.

Лущакевич занимал должность замначальника Закарпатского областного военкомата.

Ранее Поддубный заявил о тяжелой обстановке для Вооруженных сил Украины в районе Артемовска. По его словам, ВСУ несут значительные потери в технике и живой силе при попытке закрепиться за окраины Клещеевки. Военкор отметил, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский считает плотность артиллерийского и минометного огня со стороны ВС России ключевой проблемой для украинских военных.

Поддубный добавил, что Сырский запросил у Генштаба Украины больше кассетных боеприпасов и дополнительные резервы, чтобы занять позиции на стратегических высотах и взять под контроль Клещеевку. При этом, как утверждает военкор, российские военные обучены лучше, чем украинские, и эффективнее управляют боем. Кроме того, он указал на то, что Киев не щадит своих военных и бросает их в самое пекло сражений.