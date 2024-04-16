Стало известно о ликвидации фейковой украинской скорой на Днепре Сальдо: ВС РФ уничтожили украинскую скорую с минометным расчетом на Днепре

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Российская армия уничтожила фейковую украинскую машину скорой помощи на правом берегу Днепра, которая на самом деле перевозила минометный расчет с вооружением, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. В автомобиле также находилась группа операторов FPV-дронов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Воздушная разведка обнаружила на правом берегу Днепра украинскую машину скорой помощи, перевозившую минометный расчет с вооружением и группу операторов FPV-дронов, — написал Сальдо.

По его словам, после передачи координат машину вместе с грузом и экипажем уничтожили артиллерийским огнем. Сальдо напомнил, что российская разведка неоднократно фиксировала факты применения украинской стороной карет скорой помощи и других гражданских автомобилей для транспортировки солдат и вооружений.

Кроме того, рассказал он, на правом берегу Днепра солдаты ВСУ надевают гражданскую одежду поверх или вместо камуфляжа, чтобы замаскировать под мирных жителей. Сальдо подчеркнул, что подобные действия квалифицируются как военное преступление.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США. Также ликвидированы шесть британских крылатых ракет Storm Shadow и другие снаряды.