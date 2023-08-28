Стало известно о ликвидации бойца элитного подразделения ВСУ бойцами ВДВ «Архангел спецназа»: десантники ликвидировали бойца элитного подразделения ВСУ

Фото: МО РФ

Военнослужащие Воздушно-десантных войск ВС РФ ликвидировали бойца элитного подразделения ВСУ в ходе боевых действий, сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа». По его данным, речь идет о солдате 95-й бригады Вооруженных сил Украины. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что он был ликвидирован одним выстрелом с использованием винтовки с тепловизионным прицелом. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Военный корреспондент Андрей Коц ранее заявил, что командование Вооруженных сил Украины вынуждено отправлять на передовую элитные подразделения вместо обычной штурмовой пехоты. По его словам, на Запорожском направлении начали действовать бойцы 82-й десантно-штурмовой бригады. Предполагается, что такие действия командования связаны с нехваткой резервов. Коц также считает, что в скором времени Киев может провести мобилизацию среди покинувших страну мужчин, чтобы пополнить состав войск в условиях нехватки призывников.

В свою очередь бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон утверждает, что элитная 82-я бригада ВСУ несет тяжелые потери в ходе контрнаступления. По его словам, украинской армии так и не удалось пробить российскую линию обороны даже при поддержке бронетехники НАТО.