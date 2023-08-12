Су-30 потерпел крушение в Калининградской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двухместный истребитель Су-30 потерпел крушение в Калининградской области 12 августа, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Самолет рухнул в безлюдной местности, экипаж не выжил, передает РИА Новости.

При выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб, — сообщили в пресс-службе.

Ранее в Польше разбился легкомоторный самолет Cessna. Воздушное судно упало на ангар, в котором находились люди. В результате погибли пять человек. Еще столько же получили травмы. Самолет применялся для поднятия парашютистов в воздух. Катастрофа произошла, когда машина заходила на посадку, а люди прятались в ангаре от плохой погоды.

Также в начале августа стало известно о крушении маломощного одномоторного самолета в аэропорту Ван-Наис вблизи Лос-Анджелеса. После падения самолет загорелся. Жертвами инцидента стали два человека.