Стало известно о крупных потерях ВСУ на Авдеевском направлении ВС РФ поразили 450 целей ВСУ на Авдеевском направлении за сутки

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Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук рассказал ТАСС, что за сутки на Авдеевском направлении огнем артиллерии и авиаударами были поражены 50 опорных пунктов, станции РЭБ, районы скоплений живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его информации, всего поражены 450 целей.

Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по 450 выявленным целям противника, в том числе 50 опорным пунктам, станциям радиоэлектронной борьбы, районам скопления живой силы и техники, — сказал он.

13 апреля Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль села Первомайского в Донецкой Народной Республике. Это стало возможным благодаря самоотверженности российских бойцов группы «Центр». Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что взятие под контроль Первомайского позволяет увеличить дальность давления на украинскую группировку сразу на трех участках Донецкого направления. Кроме того, взятие под контроль этого населенного пункта упрощает работу подразделениям РФ на соседних рубежах, добавил он.

Военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен российской армии на Авдеевском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В качестве примера военные привели случай, когда 25-я отдельная воздушно-десантная бригада ВСУ в составе подразделения сложила оружие и сдалась в плен бойцам группировки войск «Центр». Это произошло в районе села Водяного, пояснили в ведомстве.

Потери Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении составили 235 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, были ликвидированы две боевые бронированных машины ВСУ. В целом потери противника за прошедшие сутки на всех направлениях достигли 935 человек, уточнили в ведомстве.