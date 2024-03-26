Стало известно о кратном увеличении числа пострадавших в «Крокусе» Baza: в результате теракта в «Крокусе» пострадал 361 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди у стихийного мемориала в память о погибших при теракте у здания концертного зала «Крокус Сити Холл»

Telegram-канал Baza сообщил, что число пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» увеличилось до 361 человека. По его информации, это связано с тем, что люди начали массово обращаться за психологической помощью. Официального подтверждения информации об увеличении числа пострадавших не поступало.

Канал уточнил, что пострадавшие жалуются на отсутствие сна и тревогу. Также в публикации уточняется, что многие из свидетелей теракта столкнулись с появлением психотравм. Baza отмечает, что спасатели тем временем продолжают работать на месте завалов. По данным канала, ночью там обнаружили магазин от автомата.

Ранее сообщалось, что после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» донорами крови стали свыше 24 тысяч человек из 86 регионов России, заготовлено более 4,2 тысячи литров крови, а также 279 литров плазмы. Уточняется, что высокие показатели отмечены в Москве и Подмосковье, а также в Краснодарском и Ставропольском краях и Астраханской области. Для доноров были созданы комфортные условия, в том числе и за счет увеличения количества работающих бригад и волонтеров.