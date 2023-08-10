Стало известно о конфликте в компании «Пиро-Росс» «ВЧК-ОГПУ»: взрыву в Сергиевом Посаде предшествовал конфликт в компании «Пиро-Росс»

Фото: СК РФ

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщает, что перед взрывом в Сергиевом Посаде между бывшим главным инженером компании «Пиро-Росс» Андреем Инкиным и ее гендиректором Сергеем Чанкаевым произошел крупный конфликт. Официального подтверждения данной информации нет.

Авторы публикации утверждают, что в сентябре 2022 года Инкин якобы написал заявление в полицию по факту противоправной деятельности руководства компании, в документе фигурировала фирма под названием «Залп». По информации канала, в 2021 году ООО «Мидия» поставила компании Инкина «Сергиево-Посадский пиротехнический завод» медицинскую продукцию стоимостью 15,1 млн рублей, поручителем этой сделки стал Чанкаев. Однако фармацевтам так и не заплатили, а «Мидия» передала право истребовать долг ООО «Залп», утверждают авторы. В конечном счете долг был раздроблен и переписан по договору цессии на компанию Инкина, а Чанкаев «отошел в сторону», говорится в публикации.

Следственный комитет России ранее опубликовал кадры обысков в фирме «Пиро-Росс». В ходе них были изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе и должностные инструкции работников. Руководящий состав компании был допрошен, технический директор «Пиро-Росс» задержан в качестве подозреваемого по делу о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.