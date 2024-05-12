Стало известно о количестве жертв при повторном обстреле Белгорода ВСУ Гладков: трое мирных жителей погибли при ударе ВСУ по жилому дому в Белгороде

Фото: МО Украины

В результате очередного обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины погибли трое мирных жителей, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его информации, жертвами стали 19-летняя девушка, женщина и мужчина.

Город Белгород в очередной раз за сегодняшний день подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. К большому горю, погибли трое мирных жителей — девушка 19 лет, женщина и мужчина скончались на месте от полученных травм, — говорится в сообщении.

В результате обстрела пострадали пять человек, добавил Гладков. У троих мирных жителей зафиксированы осколочные ранения, а у двух мужчин контузия и рассечение. Кроме того, были повреждены 17 квартир в пяти жилых домах и линия электропередачи, констатировал губернатор.

Ранее пресс-служба Минобороны России информировала, что средства противовоздушной обороны уничтожили 14 реактивных снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО «Вампир» и «Ольха» по Белгороду. По данным ведомства, атака была пресечена с 19:50 до 20:40 мск.

До этого в МЧС сообщили об увеличении количества жертв частичного обрушения дома в Белгороде до девяти человек. Работы на месте ЧП идут непрерывно, кроме пауз на «минуту тишины», они делаются для того, чтобы услышать выживших, резюмировали в ведомстве.