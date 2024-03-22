Стало известно о казни трех человек бойцами ВСУ в ЛНР Марочко: украинские военные устроили казнь на Сватовско-Кременском направлении

Фото: МО Украины

Украинские военные совершили казнь на Сватовско-Кременском направлении, рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем в Telegram-канале. По его словам, данные аэроразведки показали, что бойцы ВСУ убили трех человек в районе населенного пункта Червоная Диброва. Минобороны не комментировало данную информацию.

В районе населенного пункта Червоная Диброва, при ведении аэроразведки выявлена группа украинских боевиков, которая из стрелкового оружия расстреляла троих человек, стоящих на коленях с связанными руками. Принадлежность жертв установить не удалось, — сообщил Марочко.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» ранее сообщил, что военнослужащие ВСУ расстреляли пожилых мирных жителей, когда отступали из села Мирного в Запорожской области. Согласно его сведениям, тела пенсионеров обнаружили российские разведчики. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что солдаты Вооруженных сил Украины расстреляли российских военных, которые пытались сдаться в плен в зоне специальной военной операции. По его информации, военные ВС России не были вооружены, один из них получил ранение. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.