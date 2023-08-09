Стало известно о характере повреждений у пострадавших в Сергиевом Посаде Пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде поступают в больницы с резаными ранами

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Пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде поступают в больницу с резаными ранами и ожогами, сообщил изданию «Подъем» один из медработников. По его словам, привозят как сотрудников завода, так и людей, оказавшихся по близости в момент происшествия.

К нам поступают с ранами легкой и средней тяжести, тяжелых везут в стационар. Ранения разнообразные, в основном резаные раны, ожоги. Некоторые являются работниками ЗОМЗ, остальные пациенты просто были рядом, их задело осколками от окон, щепками от дверей, — сообщил медработник.

Часть пострадавших также получила переломы, добавил он. Их направляют в травмпункты. Нагрузка в больницах стандартная, работают два перевязочных кабинета, уточнил источник издания.

На месте взрыва продолжают работать оперативные службы. Силовики уже допросили генерального директора компании «ПироРос» Сергея Чанкаева. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом SHOT, мужчина уходит вместе с оперативниками. Уточняется, что обвинения пока что не предъявлены.

В результате произошедшего пострадали 52 человека. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, есть как тяжелые пациенты, так и те, у кого диагностирована легкая контузия или ожог.