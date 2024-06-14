Стало известно о гибели жителя Курской области из-за обстрела ВСУ Смирнов: в Судже Курской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель

Фото: МО Украины

Житель города Суджи Курской области погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, о гибели стало известно после подомового обхода в населенном пункте.

К сожалению, подомовый обход в Судже выявил погибшего в результате обстрела. Соболезную его родным и близким, — сказано в сообщении.

Ранее Алексей Смирнов сообщил, что в результате обстрела Суджи украинскими войсками в пятницу, 14 июня, пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь. По его словам, в результате прямого попадания был разрушен жилой дом и повреждена летняя кухня. Для тушения возгорания прибыли пожарные команды.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что один человек пострадал при обстреле украинскими силами поселка Томаровка Яковлевского городского округа. Пострадавший получил осколочные ранения грудной клетки. Сейчас его везут в областную клиническую больницу. Также повреждения получили 10 автомобилей.

13 июня журналисты НТВ попали под обстрел в Горловке, в результате погиб оператор телеканала Валерий Кожин. Второй журналист, военный корреспондент Алексей Ивлиев, выжил, но лишился руки. В настоящее время он находится в стабильном состоянии, угрозы для его жизни нет.