Стало известно о гибели спасенной после ЧП со снегоходом девочки Кузнецов: спасатели нашли тело провалившейся под лед на Чукотке девочки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девочка 2016 года рождения, которая вместе с родителями провалилась под лед во время катания на снегоходе у села Конергино на Чукотке, была найдена мертвой, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Кузнецов. По его словам, работу спасателям усложняют погодные условия.

По предварительной информации, спасатели с вертолета обнаружили тело пропавшей девочки без признаков жизни. Выясняются все обстоятельства происшедшего. На месте — тонкий лед, сильный ветер, плохая видимость. Текущие метеоусловия представляют опасность для спасательных групп, — написал Кузнецов.

Дальнейшая поисковая операция будет продолжена после улучшения погодных условий, подчеркнул губернатор. Тело обнаружили с вертолета во время обследования Залива Креста.

Об инциденте со снегоходом спасателям рассказала сама девочка, которой удалось выжить после попадания под лед. Она позвонила в ЕДДС городского округа Эгвекинот. Спустя некоторое время ее нашли волонтеры из оленеводческой бригады «Возрождение», которые должны были доставить пострадавшую на перевалочную базу. Однако после этого связь с ними была утеряна.

Ранее на льду Ладожского озера обнаружили палатку, в которой находились двое мужчин без сознания, сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти. Пострадавших доставили на берег, где их передали сотрудникам скорой помощи.