Стало известно о гибели людей при обстреле Токмака Балицкий: при обстреле Токмака погибли люди, среди них ребенок

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Евгений Балицкий

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины есть погибшие, среди них ребенок. Глава региона не уточнил точное число жертв.

В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены, — написал Балицкий.

По его словам, сейчас происходит тушение пожара и разбор завалов. В настоящий момент газоснабжения лишились 25 домов частного сектора и девять домов многоэтажного сектора. Евгений Балицкий предупредил, что сохраняется опасность повторных ударов. Губернатор пообещал оказать помощь всем пострадавшим и родственникам погибших.

Большинство жителей подконтрольных Киеву территорий ждут освобождения российскими войсками, заявил в конце марта Евгений Балицкий. Многие имеют родственные связи с территориями, которые находятся под контролем ВС России, и коммуникация между ними очень высокая, уточнил он.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Белгородскую область, в результате чего системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, сообщил ранее губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что никто из жителей не пострадал, однако повреждения получил один автомобиль. Информация о других последствиях атаки уточняется.